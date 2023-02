घर के पास घर वहां छिपी बिल्ली, ढूंढो तो जानें! दिग्गज बिजनेसमैन ने दिया चैलेंज, यूजर्स के दिमाग का दही हो गया

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर आए दिन तमाम तरह की तस्वीरें और वीडियो वायरल (Social Media Viral) होते हैं, जो यूजर्स को हैरत में डाल देते हैं. इनमें ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो यूजर्स को दिमागी कसरत करने पर मजबूर कर देती है. इन तस्वीरों में छिपे राज और रहस्य को जानने के लिए काफी सोचना पड़ता है. सोशल मीडिया पर फिर से एक ऐसी तस्वीर आई है, जो लोगों के दिमाग का दही कर रही है. इस तस्वीर को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका (Businessman Harsh Goenka) ने शेयर किया है.

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में कई घर दिखाई दे रहे हैं, जहां कई घरों के बीच एक बिल्ली छिपी हुई है, जिसे ढूंढने के लिए हर्ष गोयनका ने लोगों को 10 सेकंड का समय दिया है.

दिमाग को चकमा देती हैं ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें नजरों को धोखा देने में एक्सपर्ट होती हैं, जिन्हें बार-बार देखने के बाद भी उसमें छिपे सवाल का जवाब ढूंढने में अच्छे-अच्छों का पसीना निकल जाता है. बिजनेसमैन हर्ष गोयनका द्वारा शेयर इस तस्वीर में आपको कई घर एक साथ नजर आ रहे हैं. इन सभी घरों का रंग एक जैसा है लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग है.

If you are observant, you will find the cat in 10 seconds… pic.twitter.com/fisVmjJWFl

— Harsh Goenka (@hvgoenka) January 22, 2023