BNPL card या फिर क्रेडिट कार्ड, क्या है बेहतर, जानें यहां

नई दिल्ली- ‘अभी खरीदों और बाद में भुगतान करो’ (Buy Now Pay Later) की नीति देश में तेजी से पैर पसार रही है. त्यौहारी सीजन पर तमाम कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए Buy Now Pay Later की सुविधा दे रही हैं. यह सुविधा एक तरह से छोटा लोन होता है और इसकी चलन तेजी से बढ़ रहा है.

क्रेडिट कार्ड की तरह ‘अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें’ (बीएनपीएल-BNPL) लोगों को खरीदारी करने और आसान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा देता है. दोनों ही ऑप्शन बिना ब्याज वाले पुनर्भुगतान सिस्टम (interest free repayment window) की भी प्रदान करते हैं.

अक्सर यह सवाल आता है कि जब क्रेडिट कार्ड से भी हमें समान खरीदने और बाद में पेमेंट की सुविधा मिल रही है तो BNPL सिस्टम का क्या फायदा या BNPL सिस्टम के चलते क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्या है?

Buy Now Pay Later

भारत में ग्राहक खरीदारी के लिए बाय नाओ पे लेटर इंस्टॉलमेंट प्लान्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. यूनी (Uni) और स्लाइस (slice) कंपनी ने Buy Now Pay Later सुविधा वाले बीएनपीएल कार्ड पेश किए हैं. ये कंपनियां बीएनपीएल कार्ड यूजर्स के बकाया बिल को तीन महीनों में तीन समान ब्याज मुक्त किस्तों बांट देती हैं.

यूनी कार्ड अपने यूजर्स को महीने के अंत में एक न्यूनतम राशि का भुगतान करने और शेष राशि को आगे ले जाने की अनुमति देता है. यूनी के संस्थापक और सीईओ नितिन गुप्ता ने कहा, ” जब न्यूनतम देय भुगतान किया जाता है तो हम बिलिंग साइकिल से शेष राशि पर 3-4 परसेंट का कैरी फॉरवर्ड शुल्क लेते हैं.”

जबकि, क्रेडिट कार्ड ब्याज लेते हैं न्यूनतम देय राशि का भुगतान पर क्रेडिट कार्ड शेष राशि का ब्याज लेते हैं. स्लाइस न्यूनतम देय भुगतान विकल्प प्रदान नहीं करता है.

क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा ब्याज

नितिन गुप्ता कहते हैं कि बाद में भुगतान वाली सुविधा वाले कार्ड में यदि आप तीन महीने के अंत तक पूरी राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो आप देय राशि को समान मासिक ईएमआई को लंबी अवधि के लिए बदलवा सकते हैं. लेकिन, इसके लिए डिफ़ॉल्ट रूप से विलंब शुल्क का भुगतान करना होता है.

ज्यादातर क्रेडिट कार्ड प्रत्येक लेनदेन पर कुछ रिवार्ड देते हैं. ये रिवार्ड प्वाइंट जमा होते रहते हैं और एक निश्चित संख्या में प्वाइंट इकट्ठा होने के बाद एयर मील, उपहार वाउचर, होटल बुकिंग आदि के रूप में इन्हें भुनाया जा सकता है.

वहीं अगर पहले महीने के अंत तक कुल देय राशि का भुगतान किया जाता है, तो Uni अपने यूजर्स को 1% कैशबैक प्रदान करता है. स्लाइस की कैशबैक योजना ‘पैसे’ के रूप में काम करती है. प्रत्येक लेन-देन के साथ यूजर्स को खर्च किए गए धन के बराबर राशि मिलती है. इकट्ठा की गई राशि को कैशबैक में ट्रांसफर किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी यूजर के पास 1.5 लाख स्लाइस मनी है, तो वे इसे 1,500 रुपये कैशबैक (1.5 लाख का 1%) में बदल देंगे.

विदेश में इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड की खासियत यह है कि जब आप विदेश में होते हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन Buy Now Pay Later का उपयोग आप विदेश में नहीं कर सकते. हालांकि, भारत से कुछ अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने के लिए Buy Now Pay Later कार्ड का उपयोग किया जा सकता है. इसके अलावा, बीएनपीएल कार्ड पहली बार यूजर्स को 2,000 रुपये से शुरू होने वाली क्रेडिट लाइन देते हैं, जो उपयोग और भुगतान व्यवहार के अनुसार बढ़ाती रहती है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा आमतौर पर 20,000 रुपये से शुरू होती है.

