रेल यात्रा होगी और सुरक्षित, कैबिनेट ने रेलवे के लिए 5 MHz स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी

नई दिल्ली. रेल यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को भारतीय रेलवे (Indian Railways) को कम्यूनिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में पांच मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी.



केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी. जावड़ेकर ने कहा कि इस आवंटन से रेलवे के संचार और सिग्नलिंग नेटवर्क दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.



Railways will be provided with 5 megahertz spectrum in 700 MHz band. It will improve its communication system & make rail travel safer. Railway currently uses optical fibre. With the availability of spectrum, there will be radio communication: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/LRCbs3Qkwf