Cabinet Decisions: केंद्र निर्यातकों की मदद के लिए 5 साल में देगा ₹4400 करोड़, 59 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी स्वामित्व वाली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (ECGC Ltd) में 4,400 करोड़ रुपये के कैपिटल निवेश को मंजूरी (Cabinet Approval) दे दी है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि ईसीजीसी को एक पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिये सूचीबद्ध भी किया जाएगा. सरकार ईसीजीसी में 2021-22 से शुरू होकर 5 साल तक 4,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

ईसीजीसी में तत्‍काल डाले जाएंगे 500 करोड़

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि ईसीजीसी में तुरंत 500 करोड़ रुपये डाले जाएंगे. उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि अगले साल ईसीजीसी को सूचीबद्ध करा लिया जाएगा. उन्‍होंने यह भी बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 सितंबर 2021 तक कुल निर्यात 185 अरब रुपये का रहा है. बता दें कि ईसीजीसी निर्यातकों को क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज उपलब्ध कराकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी. इसका लक्ष्य निर्यातकों को ओवरसीज खरीदारों की ओर से वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से भुगतान नहीं करने के जोखिमों के खिलाफ क्रेडिट इंश्योरेंस उपलब्ध कराना है.

Union Cabinet approves Rs 4,400 crore investment in ECGC Ltd. in 5 years to provide support to exporters as well as banks; move to help create 59 lakh new jobs including 2.6 lakh in the formal sector: Govt of India

— ANI (@ANI) September 29, 2021