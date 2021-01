कैबिनेट ने उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने बुधवार को भारत और उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) के बीच सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (Memorandum of Understanding) को मंजूरी दी.एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी.''बयान के अनुसार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy) के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (National Institute of Solar Energy) और उज्बेकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (International Solar Energy Institute) के बीच रिसर्च, डेमन्स्ट्रैशन, पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा.आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें सौर फोटोवोल्टिक, भंडारण तकनीक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं.गौरतलब है कि सोलर एनर्जी की दिशा में भारत ने साल 2020 एक बड़ा मुकाम हासिल किया. भारत ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का ऑपरेशन शुरू कर दिया. मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सोलर एनर्जी प्लांट 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसमें जनवरी 2020 से पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है. इस प्लांट की 3 यूनिट हैं, जिनमें 250 मेगा वाट प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन अर्थात प्रतिदिन कुल 750 मेगा वाट विद्युत उत्पादन होता है. इसकी 76 फीसदी प्रतिशत बिजली मध्यप्रदेश को और 24 फीसदी बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी.