नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटो, टेलिकॉम और ड्रोन सेक्‍टर के लिए कई बड़े फैसले किए गए. इसी के तहत भारत को 2030 तक ड्रोन हब बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स (Drone & Drone Components) के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव योजना (PLI Scheme) को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत अगले तीन साल में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को उत्पादन क्षमता के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Aurag Thakur) ने बताया कि ड्रोन पीएलआई योजना के लिए अगले तीन साल में सरकार 120 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह रकम वित्‍त वर्ष 2020-21 में भारत की सभी ड्रोन कंपनियों के कुल कारोबार की दोगुनी है.

ड्रोन सेक्‍टर के लिए पीएलआई दर 20% पर रहेगी स्थिर

ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के निर्माता के लिए इंसेंटिव उनकी ओर से किए गए वैल्यू एडिशन (Value Addition) का 20 फीसदी होगा. केंद्र सरकार ने ड्रोन के तीन वर्षों के लिए पीएलआई दर (PLI Rate) को 20 फीसदी पर स्थिर रखने का फैसला किया है. वहीं, बाकि सेक्टर में पीएलआई स्कीम में इंसेंटिव की दर हर साल कम हो जाती है. तीन साल के बाद सरकार इसके असर का अध्ययन कर योजना को या तो बढ़ाएगी या फिर से ड्राफ्ट करेगी. सरकार को उम्मीद है कि अगले 3 साल में भारत में ड्रोन सेक्टर (Drone Sector) में 5000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10,000 लोगों को सीधे रोजगार (Employment Opportunities) मिलेगा.

The PLI scheme has a budgetary provision of Rs 26,058 crores – Rs 25,938 crores for the auto sector and Rs 120 crores for the drone industry: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/CbSeHiAtoW

— ANI (@ANI) September 15, 2021