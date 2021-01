फेसबुक और व्हाट्सऐप के खिलाफ उतरे कारोबारी, CAIT ने सरकार को लिखा पत्र

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation of All India Traders) ने सरकार से इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप (WhatsApp) और उसकी मूल कंपनी फेसबुक (Facebook) के ऊपर रोक लगाने की रविवार को मांग की. कैट (CAIT) ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) को पत्र लिखकर यह मांग की.कैट ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उसे (व्हाट्सऐप) इसे लागू करने से रोका जाना चाहिए या फिर उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जानी चाहिए.कैट ने मंत्री को लिखे पत्र में कहा, ''सरकार को या तो व्हाट्सऐप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकना चाहिए या फिर व्हाट्सऐप के ऊपर रोक लगानी चाहिए.'' कैट ने कहा कि भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं और इसे हर यूजर्स के डेटा तक पहुंचने में सक्षम करने से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है.हाल ही में व्हाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है. ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो जाएगी. व्हाट्सऐप ने इसमें बताया कि वह कैसे यूजर्स के डेटा का प्रोसेस करती है और उन्हें (डेटा को) फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करती है. अपडेट में यह भी कहा गया कि व्हाट्सऐप की सर्विस का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी, 2021 तक नई शर्तों और नीति (New Terms and Policy) से सहमत होना होगा.हालांकि, व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा, ''हमने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है.