क्या SBI इंश्योरेंस के लिए आपके अकाउंट से काट सकता है पैसा? जानिए भारतीय स्टेट बैंक का जवाब

नई दिल्ली. बैंक ग्राहकों की सहमति के बिना इंश्योरेंस के लिए उनके सेविंग्स अकाउंट से पैसे काटे जाने के कई मामले सामने आए है. ऐसा ही एक मामला नीरज पुनिया नाम के एसबीआई ग्राहक ने बताया है. पुनिया ने दावा किया कि उनके सेविंग्स अकाउंट से उनकी अनुमति के बिना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के लिए डेबिट किया गया था.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर उन्होंने पोस्ट किया, “मैंने अनुमति नहीं दी है या किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी मेरे अकाउंट से पीएमजेजेबीवाई के लिए डेबिट कर दिया गया है. ग्राहक की अनुमति के बिना आप किसी भी खाते से डेबिट कैसे कर सकते हैं?”

@TheOfficialSBI I haven’t given permission or signed any form still my account has been debited for PMJJBY. How could you debit any account without customer authorisation.?

— Neeraj Punia (@NrjPunia87) September 2, 2023