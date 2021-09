कनाडा जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट्स

टोरंटो. कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, कनाडा ने भारत से आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट्स (Direct flight) पर लगी रोक हटाने की घोषणा की है. अब सोमवार (27 सितंबर) से फिर से कनाडा के लिए भारतीय उड़ानें उड़ सकेंगी. करीब पांच माह बाद कनाडा ने यह रोक हटाई है.

इस फैसले का ऐलान करते हुए ट्रांसपोर्ट कनाडा (Transport Canada) ने शनिवार को ट्वीट किया, ”27 सितंबर से 00:01 ईडीटी से भारत से डायरेक्ट फ्लाइट्स कनाडा में उतर सकेंगी. इसके लिए अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय लागू किए जाएंगे.”

#ICYMI: Beginning at 00:01 EDT on September 27, direct flights from India can land in Canada with additional public health measures in place. (1/2)

