वीडियो: हाथ में माइक और स्पीकर लेकर सड़कों पर निकले केनरा बैंक के अधिकारी, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली. ग्राहकों को लुभाने के लिए बैंक नए-नए तरीके लेकर आते हैं लेकिन केनरा बैंक ने नए नहीं एक पुराने तरीके से लोगों को बैंक की एफडी स्कीम की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि केनरा बैंक का एक अधिकारी हाथ में माइक्रोफोन और स्पीकर लेकर बाजार में लोगों को 666 एफडी स्कीम के बारे में बता रहा है.

इस तरीके को मुनादी कहा जाता है. यह काफी पुरानी प्रैक्टिस है लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ अब इसका इस्तेमाल बहुत छोटे स्तर पर दुकानदारों व अन्य लोगों द्वारा किया जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो गोरेगांव ईस्ट (महाराष्ट्र) का है. वीडियो में देख सकते है कि शख्स के मौजूद अन्य लोग दुकानों में जाकर पर्चे भी बांट रहे हैं. बैंक के कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि वह व्यक्ति ब्रांच का चीफ मैनेजर है.

बैंक को पैसों जरूरत

जानकारों का मानना है कि कर्ज की डिमांड में तेजी आई है. इस मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को और पैसों की जरूरत है. यही कारण है कि उन्हें लोगों को वापस बैंकों में जमा की ओर आकर्षित करने के लिए नए-पुराने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. बैंक के एक कर्मचारी ने मनीकंट्रोल के साथ बातचीत करते हुए बताया कि केवल उनकी ब्रांच ही नहीं बल्कि देश की दूसरी केनरा बैंक ब्रांच भी यही तरीका अपना रही हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया के कारण उनका ये वीडियो वायरल हो गया. यह वीडियो 20 अक्टूबर को शूट किया गया था.

.⁦@canarabank⁩ looking for fixed deposits in Mumbai suburbs. Tells the story of liquidity in the banking system. Banks need money to keep pace with credit growth pic.twitter.com/AL5BOJDDD6

— Tamal Bandyopadhyay (@TamalBandyo) October 22, 2022