लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, केनरा बैंक ने कर दिया बड़ा ऐलान, जानें अब किस रेट पर मिलेगा लोन?

नई दिल्ली: क्या आपको भी घर या गाड़ी खरीदना है...अगर ऐसा कुछ है तो अब आपको काफी सस्ते रेट्स में लोन मिल सकता है. केनरा बैंक (Canara Bank) अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें सस्ता लोन (Cheap bank loan) दिया जा रहा है. बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. तो अब आप टेंशन फ्री होकर लोन ले सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं.



बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर लिखा है कि वह इस समय मार्केट में सबसे कम दरों पर ब्याज दे रहा है.



इस लिंक पर क्लिक करके https://canarabankcsis.in/canaraila/newmain.aspx आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.



Continue to enjoy lowest interest rates across our loan products!Click here to apply for a retail loan today: https://t.co/iYtNaI16Kn#CanaraBank #TogetherWeCan #InterestRates #HomeLoans pic.twitter.com/oKBYLuR4dX