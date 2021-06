Alert : इस बैंक में है खाता तो आज ही करें ब्रांच से संपर्क, वरना अटक जाएंगे पैसों से जुड़े सभी काम

नई दिल्ली. सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank) ग्राहकों के लिए बेहद काम की खबर है. सिंडिकेट बैंक का एक अप्रैल 2020 से केनरा बैंक (Canara Bank) में विलय हो चुका है इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के IFSC कोड बदलने जा रहा है. ऐसे में सिंडिकेट बैंक की ब्रांच मौजूदा IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगे. एक जुलाई 2021 से बैंक के नए IFSC कोड लागू हो जाएंगे. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए IFSC कोड लेना होगा.



बैंक कर रहा है बार-बार अलर्ट



बता दें कि इस बारे में केनरा बैंक लगातार ग्राहकों को अलर्ट कर रहा है. केनरा बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि प्रिय ग्राहक, यह सूचित करना है कि केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद, सभी सिंडिकेट IFSC कोड या IFSC (भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड) SYNB से शुरू होने वाला 11-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड बदल दिया गया है.



बैंक के मुताबिक, SYNB से शुरू होने वाले सभी IFSC 01.07.2021 से निष्क्रिय ,हो जाएंगे. बैंक ने आगे यह भी कहा है, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि NEFT/RTGS/IMPS भेजते समय केवल ग्राहक CNRB से शुरू होने वाले नए IFSC का ही इस्तेमाल करें.''



बैंक से करें संपर्क



नया कोड लेने के लिए सिंडिकेट बैंक के पुराने ग्राहक ब्रांच के नए IFSC और MICR कोड के बारे में जानकारी के लिए केनरा बैंक की वेबसाइट (http://www.canarabank.com/) पर जाए. वहां, Below 'What's New' पर जाएं और 'KIND ATTN eSYNDIATE CUSTOMERS: KNOW YOUR NEW IFSC' पर क्लिक करें. इसके अलावा केनरा बैंक की ग्राहक सेवा 18004250018 पर भी संपर्क किया जा सकता है.