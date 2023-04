तेल भरवाने पर होगी बड़ी बचत, IDFC फर्स्ट बैंक का नया क्रेडिट कार्ड सेविंग कराएगा शानदार, UPI की भी मिलेगी सुविधा

हाइलाइट्स फ्यूल खर्च पर 6.5 फीसदी तक बचत का मौका कार्ड के वैरिएंट के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं ग्राहकों को मिलेगी ‘टैप एंड पे’ की सुविधा

FIRST Power Credit Card: अगर आप ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. अब पेट्रोल पंप पर तेल भरवाना आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि आपको हर बार तेल भरवाने पर ऑकर्षक रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे. प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और फ्यूल रिटेलर एचपीसीएल (HPCL) एक साथ मिलकर को-ब्रांडेड रूपे कॉन्टैक्टलैस क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं. फर्स्ट पॉवर क्रेडिट कार्ड (FIRST Power Credit Card) और फर्स्ट पॉवर+ क्रेडिट कार्ड (FIRST Power+ Credit Card) के जरिए ग्राहकों को फ्यूल पर बचत के साथ अन्य बेनिफिट्स मिलेंगे.

यह फ्यूल क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई के रूपे नेटवर्क पर आधारित होगा. इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे कार्ड (Rupay Card) स्वीकार करते हैं.

पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 6.5 फीसदी तक की बचत

फर्स्ट पावर+ क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल खरीदने पर आपको 6.5 फीसदी तक की बचत होगी यानी अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल-डीजल खरीदेंगे तो 6.50 रुपये बचेंगे. 6.5 फीसदी की बचत में एचपीसीएल की ओर से 1.5 फीसदी कैशबैक, सरचार्ज वेवर (Surcharge Waiver), वैल्यूबैक (Value Back) भी शामिल है.

कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं

फर्स्ट पावर क्रेडिट कार्ड वैरिएंट के लिए ज्वाइनिंग फीस 199 रुपये है. फर्स्ट पावर+ वैरिएंट के लिए यूजर्स को 499 रुपये ज्वाइनिंग फीस देना होगा. शुरूआती ऑफर के तहत बैंक क्रेडिट कार्ड के दोनों वैरिएंट्स को बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के ग्राहकों को ऑफर किया जा रहा है. दोनों वैरिएंट पर एनुअल चार्ज फर्स्ट पावर यूजर के लिए 199 रुपये और फर्स्ट पावर+ यूजर के लिए 499 रुपये तय है. इस क्रेडिट कार्ड पर सालाना 9 फीसदी से कम ब्याज दर है.

UPI पेमेंट की सुविधा

चूंकि ये दोनों क्रेडिट कार्ड रूपे नेटवर्क पर आधारित है तो आप इसके जरिए भविष्य में यूपीआई सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे. इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ऐप्स से लिंक कर सकेंगे और पड़ोस के छोटे से दुकान पर लगे मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड (Merchant UPI QR Code) को स्कैन कर इस कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे. फिलहाल 8 बैंकों के रूपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड को कुछ यूपीआई ऐप्स से लिंक कर सकते हैं.

