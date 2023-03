पेट्रोल पंप से तेल भरवाने पर होगी बड़ी बचत, कोटक महिंद्रा बैंक का नया क्रेडिट कार्ड सेविंग कराएगा शानदार

IndianOil Kotak Credit Card: अब पेट्रोल पंप पर तेल भरवाना आपके लिए फायदे का सौदा होने वाला है, क्योंकि आपको हर बार तेल भरवाने पर ऑकर्षक रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे. प्राइवेट सेक्टर का कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल (IOCL) एक साथ मिलकर को-ब्रांडेड रूपे कॉन्टैक्टलैस क्रेडिट कार्ड लेकर आए हैं. इंडियनऑयल कोटक क्रेडिट कार्ड (IndianOil Kotak Credit Card) के जरिए ग्राहकों को फ्यूल पर बचत के साथ अन्य बेनिफिट्स मिलेंगे.

यह फ्यूल क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई के रूपे नेटवर्क पर आधारित होगा. इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे कार्ड (Rupay Card) स्वीकार करते हैं.

Say hello to endless fuel and travel possibilities with our new Indian Oil Kotak Credit Card, powered by RuPay. Earn reward points on every transaction and convert them into free fuel. Apply now and start exploring! #RuPay #NPCI #IndianOilKotakCreditCard #FuelRewards pic.twitter.com/DrCHGN70Xc

