फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने वालों को CBDT ने दी राहत, इनकम टैक्स नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी (CBDT) ने फॉरेन टैक्स क्रेडिट (FTC) का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए इनकम टैक्स नियमों में संशोधन किया है. संशोधन से पूर्व आयकर नियम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख तक एफटीसी क्लेम दाखिल करना जरूरी था. बदलाव के बाद यह सुविधा पूरे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दायर क्लेम के लिए उपलब्ध रहेगी. अब फॉर्म नंबर 67 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद भी भरा जा सकेगा.

फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए रिटर्न के साथ फॉर्म 67 भरना जरूरी

मौजूदा नियमों के मुताबिक, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए रिटर्न के साथ फॉर्म 67 भरना होता है, फिलहाल टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 को रिटर्न भरने की अंतिम तारीख या उसे पहले भरना जरूरी होता है. सीबीडीटी ने आज इस पर छूट दी है. अब टैक्सपेयर्स टैक्स क्रेडिट के फॉर्म 67 को एसेसमेंट ईयर के अंत तक भर सकते हैं.

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है संशोधन

संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है, तो यह वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान फाइल किए गए फॉरेन टैक्स क्रेडिट के सभी क्लेम पर लागू होगा.

CBDT amends Income-tax rule providing relief to taxpayers claiming Foreign Tax Credit (FTC). Pre-amended rule required FTC claim to be filed by due date of furnishing Income Tax Return. Amendment operates so this benefit is available to claims filed during current financial year pic.twitter.com/jmyNOp3uF8

— ANI (@ANI) August 19, 2022