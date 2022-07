CBI का शिकंजा, मेहुल चौकसी के खिलाफ नया केस दर्ज, ₹55.27 करोड़ की धोखाधड़ी का है आरोप

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) पर अपना शिकंजा और कस दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने चौकसी के खिलाफ केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 55.27 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है.

CBI registers a fresh case against fugitive Mehul Choksi and others for allegedly cheating the Canara Bank and the Bank of Maharashtra to the tune of Rs 55.27 crores: Sources

July 14, 2022