केंद्र सरकार नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी एनएफएल (National Fertilizers Ltd) में अपनी 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. सरकार ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस (Offer For Sale) के जरिए यह हिस्सेदारी बेचेगी. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट यानी डीआईपीएएम (Department of Investment and Public Asset Management) ने बिक्री प्रक्रिया के लिए मर्चेंट बैंकों से निविदाएं आमंत्रित की हैं.डीआईपीएएम (DIPAM) बोली प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, ''भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियम और शर्तों के अनुसार, ओएफएस के माध्यम से सरकार अपनी 74.71 फीसद हिस्सेदारी में से 20 फीसदी के विनिमय का इरादा रखती है.''नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड देश में यूरिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. अगर सरकार 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचती है तो उसके खाते में 400 करोड़ रुपये आएंगे. फिलहाल, एनएफएल में सरकार की 74.71 फीसदी हिस्सेदारी है.इस समय कंपनी के पांच अमोनिया यूरिया प्लांट हैं. ये प्लांट पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और विजयीपुर (जिला गुना, मध्यप्रदेश) में दो प्लांट हैं.ओएफएस में कानूनी सलाहकार और मर्चेंट बैंकर दोनों के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 2 मार्च को दोपहर 3 बजे तक है.