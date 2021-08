केंद्र सरकार दे रही 50 लाख रुपये जीतने का मौका, लेना होगा सिर्फ इस चैलेंज में हिस्सा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Govt) की तरफ से आपको एक बार फिर कमाई का मौका दिया जा रहा है और आप इस प्रतियोगिता में 1 या 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपये तक जीत सकते हैं. सरकार ने भारतीय उद्यमियों और स्टार्ट-अप के लिए अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज 2021 (Amrit Mahotsav App Innovation Challenge 2021) को लॉन्‍च किया है. इसमें भाग लेकर आप ये राशि जीत सकते हैं. इसमें आप 30 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं.

अमृत महोत्सव ऐप इनोवेशन चैलेंज (Innovation Challenge) के जरिए संस्कृति और विरासत की एक श्रेणी देखने का मौका मिलेगा. इसके अलावा यह ऐप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित कर सकते हैं. यह इनोवेशन चैलेंज 2020 में आयोजित आत्म निर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की निरंतरता में है, जिसने 24 विजेता ऐप्स और 20 आशाजनक ऐप्स की पहचान करने में मदद की.

Recognizing India’s ‘App’ talent!#AmritMahotsav App Innovation Challenge 2021 is here with 16 categories, ₹8 Crore prize money!

Last date: 30th September 2021

For more information:https://t.co/7zB137V3LN pic.twitter.com/3MIyslmuI5

