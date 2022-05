LPG सिलेंडर पर मिलेगी ₹200 की सब्सिडी, उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली. लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को दो बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया.

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी.

Also, this year, we will give a subsidy of Rs 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman

