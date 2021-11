खुशखबरी! खाने का तेल होगा सस्ता, मोदी सरकार ने बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर किया जीरो

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने खाना पकाने के तेल (Edible Oil) की कीमतों में लगातार वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दरअसल कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सनफ्लावर तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5 फीसदी से घटाकर जीरो कर दिया गया है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह जानकारी दी.

इन तेलों पर कृषि उपकर को कच्चे पाम तेल के लिए 20 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 फीसदी कर दिया गया है. इस कटौती के बाद, कच्चे पाम तेल के लिए कुल शुल्क 7.5 फीसदी और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 फीसदी है.

