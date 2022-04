न्‍यूयॉर्क. टेस्‍ला के को-फाउंडर और अमेरिकी अरबपति एलन मस्‍क ने आखिरकार ट्विटर (Twitter) को खरीद ही लिया. लेकिन, 44 अरब डॉलर की उनकी डील फाइनल होने के बाद ट्विटर के मौजूदा CEO पराग अग्रवाल को यह सौदा नहीं भाया. उन्‍होंने कंपनी के भविष्‍य को अंधकारमय करार दिया है.

ट्विटर के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पराग अग्रवाल ने सोमवार को टाउन हाल में कर्मचारियों के साथ एक बैठक की. उन्‍होंने एलन मस्‍क की डील का जिक्र करते हुए कहा, ‘इस सोशल मीडिया फर्म का भविष्‍य अब अनिश्चित है. डील पूरी होने के बाद हमें नहीं पता कि यह प्‍लेटफॅार्म अब किस दिशा में जाएगा.’ फिलहाल अब यह कंपनी एक अरबपति के हाथ में है. हालांकि, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक नोट जारी कर बताया है कि जल्‍द ही ट्विटर के नए मालिक उनसे मुखातिब होंगे. इस दौरान एलन मस्‍क कर्मचारियों के सवालों के जवाब भी देंगे.

छंटनी की आशंका से डरे कर्मचारी

कर्मचारियों के साथ बातचीत के दौरान पराग के सामने कई समस्‍याओं को लेकर सवाल आए. इनमें से एक कर्मचारियों की छंटनी और कंपनी के बोर्ड में कटौती को लेकर भी था. हालांकि, इस पर पराग ने कोई स्‍पष्‍ट जवाब नहीं दिया. एक कर्मचारी ने पूछा, जैसा कि मस्‍क फ्री स्‍पीच को लेकर अपनी मंशा जाहिर करते रहे हैं. तो क्‍या अब पिछले साल ट्विटर पर बैन किए गए अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की दोबारा वापसी होगी. इस पर पराग ने कहा, हमें नहीं पता कि डील फाइनल होने के बाद यह प्‍लेटफॉर्म किस दिशा में जाएगा.

उन्‍होंने कर्मचारियों को आश्‍वस्‍त किया कि आगे जब भी उनकी मस्‍क के साथ बातचीत होगी, वे इस सवाल को जरूर उठाएंगे. उन्‍होंने यह भी कहा कि अभी छंटनी जैसी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं चल रहा है. कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्‍टर्स में शामिल ब्रेट टेलर ने कहा, यह डील हमारी टीम की क्षमताओं को और बढ़ाने का काम करेगी. कंपनी की सफलता इसके बाद भी निश्चित तौर पर जारी रहेगी.

