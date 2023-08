नई दिल्‍ली. भारत के चंद्रयान-3 ने बुधवार को चांद पर सफल लैंडिंग की. इसी के साथ, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया. चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने एक और वर्ल्‍ड रिकार्ड भी बना डाला. यह यूट्यूब पर लाइव सबसे ज्‍यादा देखे जाने वाला इवेंट भी बन गया. इसरो के यूट्यूब चैनल पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग को 8.06 मिलियन यानी 80 लाख से भी ज्‍यादा लोगों ने एक साथ देखा. यूट्यूब पर अबतक ब्राजील बनाम दक्षिण कोरिया के फुटबॉल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ही सबसे अधिक 6.15 मिलियन लोगों ने एक साथ देखी थी. इस रिकॉर्ड को बुधवार को चंद्रयान-3 की लाइव स्ट्रीमिंग ने ध्‍वस्‍त कर दिया.

चंद्रयान-3 के लैंडिंग का लाइव प्रसारण करीब एक घंटे 11 मिनट तक चला. इस एक घंटे में ही इसरो के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के नौ लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए. इसरो के चैनल पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग से पहले सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.68 मिलियन यानी करीब 26 लाख थी. चंद्रयान-3 की लैंडिंग होते-होते यह बढ़कर 35 लाख हो गई. खास बात रही की इसरो के लाइव प्रसारण को सब्सक्राइबर्स से तीन गुना से अधिक लोगों ने एकसाथ देखा.

5 मिनट में जुड़े 10 लाख दर्शक

चंद्रयान-3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण इसरो के यूट्यूब चैनल पर 5 बजकर 15 मिनट के करीब शुरू हुआ. शुरुआत में दस लाख लोग इस लाइव प्रसारण को देख रहे थे. 5 बजकर 20 मिनट पर यह संख्या 20 लाख हो गई. यानी 5 मिनट में ही दस लाख लोग और जुड़ गए. दस मिनट बाद ही 5 बजकर 30 मिनट पर यह संख्‍या बढ़कर 30 लाख पर पहुंच गई. लाइव प्रसारण शुरू होने के 17 वें मिनट में लगभग 40 लाख लोग लाइव जुड़ गए. 31 मिनट के बाद इसरो के यूट्यूब चैनल पर 5.3 मिलियन यानी 53 लाख से ज्यादा लोग चंद्रयान की लैंडिंग लाइव देख रहे थे. 45 मिनट के बाद 66 लाख लोग जुड़े तो इसके बाद कुछ ही मिनटों में दर्शकों की संख्या 80 लाख पहुंच गई.

Most Viewed Live Streams on YouTube ▶️

1. ISRO Chandrayaan3: 8.06 Million

2. ⚽️ Brazil vs South Korea: 6.15 M

3. ⚽️ Brazil vs Croatia: 5.2 M

4. ⚽️ Vasco vs Flamengo: 4.8 M

5. SpaceX Crew Demo: 4.08 M

6. BTS Butter: 3.75 M

7.  Apple: 3.69 M

8. ‍⚖️…

— The World Ranking (@worldranking_) August 23, 2023