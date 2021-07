आज से देशभर के इन सभी नियमों में हो गया बड़ा बदलाव, जान लें आप पर होगा सीधा असर

आज से नया महीना शुरू हो गया है. 1 जुलाई से देशभर में कई तरह के बदलाव (Changes from 1st july 2021) लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा. गैस सिलेंडर (LPG Cylinder), स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Small savings scheme) और बैंकिग से जुड़े कई नियमों में बड़ा चेंज हो गया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने आज से BSBD अकाउंट पर लिमिट से ज्यादा कैश निकासी करने पर चार्ज बढ़ा दिया है. इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 25.50 रुपये का इजाफा हो गया है.आज एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas cylinder price) की कीमतों में भी इजाफा हो गया है. सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस पर 25.50 रुपये का इजाफा कर दिया है. वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर (commercial gas cylinders) के कीमतों में 84 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपये हो गई है. इसके अलावा कोलकाता में 861 रुपये, मुंबई में 834.5 रुपये और चेन्नई में ये सिलेंडर 850 रुपये में मिल रहा है.स्मॉल सेविंग्स स्कीम (small savings schemes) को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस तिमाही ब्याज दरों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) में NSC पर 6.8 फीसदी और PPF पर 7.1 फीसदी सालाना की ब्याज दर बनी रहेगी. इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 फीसदी सालाना ब्याज है.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों को आज से कैश निकालना महंगा पड़ेगा यानी उनको पहले की तुलना में ज्यादा चार्ज देना होगा. बैंक एटीएम से पैसा निकालने, बैंक ब्रांच से पैसा निकालने और चेकबुक को लेकर नियमों में बदलाव हो गया है. Basic Savings Bank Deposit (BSBD) अकाउंट होल्डर्स को SBI ATM और दूसरे बैंक के ATM से तय किए गए 4 बार की लिमिट से ऊपर पैसा निकालता है तो उसे सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा. कस्टमर को तय लिमिट के ऊपर हर एक ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज के तौर पर बैंक को 15 रुपये और GST देना होगा.इसके अलावा चेकबुक के चार्ज में भी बदलाव हो गया है. SBI BSBD अकाउंट होल्डर्स को एक वित्त वर्ष में 10 पेज वाली चेकबुक मुफ्त मिलती है. हालांकि फ्री चेक बुक के बाद अब BSBD अकाउंट होल्डर्स को 10 पेज वाली चेकबुक के लिए 40 रुपये और GST का भुगतान करना होगा. वहीं 25 पेज वाली चेकबुक के लिए 75 रुपये और GST देना होगा. इसके अलावा अगर कोई अकाउंट होल्डर इमरजेंसी में 10 पेज वाली चेक बुक मंगाता है तो उसे उसके लिए 50 रुपये और GST का भुगतान करना होगा. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को इससे छूट दी गई है.केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर हो चुका है, जिसके बाद में केनरा बैंक 1 जुलाई 2021 से सिडिंकेट बैंक के खाताधारकों का आईएफएससी कोड बदल गया है. इसके अलावा विजया बैंक और देना बैंक के ग्राहकों के भी आईएफएससी कोड बदल गए हैं. एक जुलाई से पुराने IFSC कोड्स को डिसकंटीन्यू कर दिया गया है. ऐसे में ग्राहकों को आज से नए IFSC कोड अपडेट करने को कहा गया है.यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ है, जिसके बाद में यूनियन बैंक ने ग्राहकों को नये सिक्‍योरिटी फीचर्स वाले चेक का ही इस्‍तेमाल करने के लिए कहा है. बता दें आज से पुराने चेक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा इन दोनों बैंकों का IFSC कोड भी बदल गया है.आयकर विभाग ने कहा कि विभाग ने TDS काटने और TCS कलेक्शन करने वालों के लिए उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था विकसित की है, जिन पर 1 जुलाई 2021 से ऊंची दर से टैक्स वसूला जाएगा. बता दें कि CBDT ने रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में ज्यादा दर से टैक्स कटौती और कलेक्शन को लेकर धारा 206AB अैर 206CCA के क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी किया है.