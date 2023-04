चैट जीपीटी से शख्स ने कहा पैसे जुगाड़ो, 1 मिनट के अंदर खाते में ₹17,000 पहुंचे! क्या है ये पूरा माजरा?

नई दिल्ली. चैट जीपीटी (ChatGpt) अब लोगों के पैसे वापस पाने में भी मदद कर रहा है. DoNotPay के सीईओ, जोशुआ ब्राउडर का कहना है कि उन्होंने चैट जीपीटी से अपने खोए पैसे पाने में मदद करने के लिए कहा और कुछ समय बाद उनके अकाउंट में 210 डॉलर या 17200 रुपये जमा हो गए. उन्होंने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी साझा करते हए कहा, “मैंने नए चैट जीपीटी ब्राउजिंगग एक्सटेंशन से मेरे लिए कुछ पैसे खोजने के लिए कहा. एक मिनट के भीतर, मेरे पास कैलिफ़ोर्निया सरकार की ओर से मेरे खाते में 210 डॉलर आ गए.” न्यूज18 इस दावे के सच होने की पुष्टि नहीं करता है.

ब्राउडर का कहना है कि सबसे पहले चैट जीपीटी ने उन्हें कैलिफोर्निया स्टेट कंट्रोलर वेबसाइट पर जाने का सुझाव दिया. इस वेबसाइट पर उन अनक्लेम फंड्स की जानकारी मुहैया कराई जाती है. उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी आपको रिफंड करना चाहती है लेकिन आपसे संपर्क नहीं कर पाई है तो इस वेबसाइट के पास यह फंड उपलब्ध होगा. चैट जीपीटी ने फिर ब्राउडर को बताया कि वह कैसे अपने पैसों का दावा कर सकते हैं. ब्राउडर का दावा है कि एआई ने उन्हें इसकी पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया समझाई.

1 मिनट में 210 डॉलर

ब्राउडर ने कहा कि चैट जीपीटी ने जो-जो कहा उन्होंने वैसा किया और 1 मिनट के अंदर उनके खाते में $209.67 रुपये ट्रांसफर हो गए. DoNotPay के सीईओ ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चरणों को खुद भी पूरा कर सकता है. हालांकि, ऐसा इंटीग्रेशन करने से कंपनियों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि चैटजीपीटी को यह प्रक्रिया पूरी करने से केवल एक कैप्चा ही रोक सकता है.

I asked the new ChatGPT browsing extension to find me some money. Within a minute, I had $210 on the way to my bank account from the California Government. (1/4) pic.twitter.com/mxfd8yOHAP

— Joshua Browder (@jbrowder1) April 2, 2023