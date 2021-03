घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! देश के ये 10 बैंक दे रहे सबसे सस्ता होम लोन, 31 मार्च तक मिलेगा खास ऑफर

Cheapest Home Loan: अगर आप भी घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो देश के कई बैंक आपको सस्ते में होम लोन की सुविधा मुहैया करा रहा है...सस्ते होम लोन से आपको घर की ईएमआई देने में काफी सुविधा मिलती है. कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने ही होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है. आइए आपको देश के सबसे सस्ता होम लोन देने वाले बैंक की ब्याज दरों के बारे में बताते हैं->> कोटक महिंद्रा बैंक - 6.65 फीसदी>> स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 6.70 फीसदी>> सिटी बैंक - 6.75 फीसदी>> HDFC Bank - 6.80 फीसदी>> यूनियन बैंक - 6.80 फीसदी>> पंजाब नेशनल बैंक - 6.80 फीसदी>> बैंक ऑफ बड़ौदा - 6.85 फीसदी>> बैंक ऑफ इंडिया - 6.85 फीसदी>> Axis Bank - 6.90 फीसदी>> ICICI Bank - 6.90 फीसदीआपको बता दें कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) ने 1 मार्च से होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है. बैंक ने इसमें 10 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती की है, जिसके बाद होम लोन की ब्याज दर घटकर 6.65 फीसदी रह गई हैं. बैंक ने दावा किया है कि उसका यह ऑफर होम लोन मार्केट में सबसे सस्ता है.इसके अलावा बैंक ने एक बयान में कहा है कि यह एक स्पेशल ऑफर है जो 31 मार्च 2021 तक लागू हैं. यह सभी लोन अकाउंट्स में लागू है. प्राइवेट लेंडर ने कहा है कि ब्याज दरें उधार लेने वालों (borrowers) के क्रेडिट स्कोर और और लोन टू वैल्यू (Loan to Value - LTV) रेशियो से लिंक्ड होंगी.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India -SBI) ने ब्याज दरों में कटौती करने की घोषणा की थी. SBI ने सिबिल स्कोर के आधार पर होम लोन में 70 बेसिस पॉइंट यानी करीब 0.7 फीसदी तक रियायत देने का ऐलान किया है. इससे SBI का होम लोन 6.70 फीसदी हो गया है. बैंक ने कहा है कि यह रियायती दर सिर्फ 31 मार्च, 2021 तक के लिए रहेगी. इसके साथ ही 31 मार्च तक 100 फीसदी प्रोसेसिंग फीस माफ करने की घोषणा की है.