चीन के बैंक हुए कंगाल, लोग नहीं निकाल पा रहे अपना पैसा, ATM के बाहर तैनात किए टैंक, वीडियो वायरल

नई दिल्ली. चीन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं थी, बिलकुल वैसा ही होना भी शुरू हो चुका है. चीन के हेनान प्रांत में पिछले कई सप्ताहों से पुलिस और लोगों के बीच में झड़पें हो रही हैं. इसके पीछे की वजह है कि लोगों को बैंकों से उनकी जमापूंजी वापस न निकालने दिया जाना.

लोगों का उग्र रूप देखते हुए चीन की सड़कों पर पुलिस और बख्तरबंद टैंक तक उतर आए हैं. चूंकि चीन में मीडिया सरकारी कंट्रोल में है तो मेन मीडिया से इस तरह की खबरें सामने नहीं आ सकतीं. यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन झड़पों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं.

🚨🚨🚨🚨Breaking news🚨🚨🚨🚨

Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.

This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people’s savings in their branch are now ‘investment products’ and can’t be withdrawn.

🔊sound pic.twitter.com/cwTPjGz84K

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 20, 2022