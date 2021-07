Clean Science and Technology IPO: आपको खाते में आए हैं शेयर्स या नहीं, फटाफट इस तरह करें चेक

अगर आपने भी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईपीओ (Clean Science and Technology IPO) में पैसा लगाया था तो अब चेक कर लें आपके खाते में कितने शेयर आए हैं. आप घर बैठे ही ऑनलाइन आईपीओ के अलॉटमेंट (IPO share allotment) को चेक कर सकते हैं. निवेशक BSE की WEBSITE, bseindia.com के जरिए आप शेयरों का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं. वहीं, अगर आपको शेयर्स नहीं मिले हैं तो आपका पैसा आपके खाते में वाापस आ जाएगा.2021 में आईपीओ ने निवेशकों को अच्छी कमाई कराई है. क्लीन साइंस के आईपीओ को निवेशकों ने 93.41 गुना सब्सक्राइब किया है. ये आईपीओ 7 से 9 जुलाई 2021 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था. आइए आपको बताते हैं कि आप अलॉटमेंट को किस तरह से चेक कर सकते हैं->> आपको बीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाना है.>> Equity विकल्प सेलेक्ट करें.>> Issue Name (Clean Science and Technology IPO) को चुनें.>> Application Number या PAN नंबर एंटर करें.>> search button पर क्लिक करें.>> आपको शेयर अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई दे जाएगा.आपको बता दें जिन भी निवेशकों को शेयर्स नहीं मिले हैं उनका पैसा खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा. 123th July 2021 से इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले इनवेस्टर्स जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं उन्हें रिफंड देना शुरू कर दिया जाएगा. ये रिफंड का पैसा आपके उसी खाते में आएगा जिसके जरिए आपने पैसे लगाए हैं.क्लीन साइंस के आईपीओ को कुल मिलाकर 114.92 करोड़ शेयरों के लिए आवेदन मिले, जबकि इसका इश्यू साइज 1.23 करोड़ शेयरों का ही था. इसमें क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रखे गए शेयर 156.37 गुना सब्सक्राइब किए गए हैं, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों का सब्सक्रिप्शन 206.43 गुना रहा है.Clean Science दुनिया भर की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जो इन-हाउस कैटालिटिक प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट बनाती हैं. यह नई टेक्नोलॉजी है जो इको फ्रेंडली होने के साथ-साथ कम खर्चिला है. क्लीन साइंस टेक MEHQ, BHA, एनिसोल और 4-MAP जैसी स्पेशियलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स, FMCG केमिकल्स साथ मेडिसिन बनाने में काम आने वाली फार्मा केमिकल्स का उत्पादन भी करती है.