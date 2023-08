हाइलाइट्स कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कटौती हुई है. नई कीमतें 1 अगस्त यानी आज से लागू हो गई हैं. IOCL की वेबसाइट पर आप अपने शहर में सिलेंडर की कीमत देख सकते हैं.

नई दिल्ली. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में देशभर में कटौती की है. दिल्ली में इसमें 100 रुपये की कटौती हुई है. वहीं, अन्य महानगरों में 93 रुपये के आसपास की कटौती की गई है. दिल्ली में अब 19 किलो वाला सिलेंडर 1680 रुपये का मिलेगा जो अब तक 1780 रुपये में मिल रहा था. ये कीमतें 1 अगस्त 2023 यानी आज से लागू हो गई हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अपनी वेबसाइट पर नए रेट अपडेट कर दिए हैं.

अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1895.50 रुपये की जगह 1802.50 रुपये का मिलेगा. इसके बाद मुंबई में 1733.50 रुपये की बजाय अब 19 किलो का गैस सिलेंडर 1640.50 रुपये में मिलेगा. चेन्नई में 1945 रुपये का मिलने वाला सिलेंडर अब 1852.50 रुपये (92.50 रुपये की कटौती) का हो गया है. गौरतलब है कि कोलकाता और मुंबई में गैस सिलेंडर के दाम में 93 रुपये की कटौती हुई है.

अन्य प्रमुख शहरों में नए रेट्स

पटना में 2,055 रुपये की बजाय पर अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1962 रुपये का मिलेगा. चंडीगढ़ में इसकी कीमत 1792 रुपये से घटकर 1699.50 रुपये पर पहुंच गई है. हालांकि, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

घरेलू रसोई गैस के दाम नहीं बदले

घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी कीमत 1 मार्च 2023 के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है. 1 मार्च को इसकी कीमत में करीब 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. तब से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 1103 रुपये का मिल रहा है. कोलकाता में इसकी कीमत 1129 रुपये, मुंबई में 1102.50 रुपये और चेन्नई में 1118.50 रुपये है. मार्च से पहले पिछले साल जुलाई में भी इसकी कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

अपने शहर में एलीपीजी की कीमत ऐसे देखें

आप IOCL की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर में एलपीजी के दाम देख सकते हैं. इतना ही नहीं आप महानगरों में इसकी पिछली कीमतों की सूची भी देख सकते हैं. इसके लिए आपको आईओसीएल की वेबसाइट पर जाकर आपको Indian Oil for You के विकल्प पर जाना होगा. इसमें खुलने वाली लिस्ट में नीचे जाकर Indian Oil for Media पर जाएं. यहां आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत वाला विकल्प दिखेगा. इसे क्लिक करें और आप यहां सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत देख पाएंगे.

