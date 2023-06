नई दिल्ली. बिजनेस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया पर ट्विटर पर एक यूजर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. यूजर का कहना है कि शार्क टैंक इंडिया में शार्क्स ने कंटेस्टेंट्स से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने में बहुत देरी हो रही है. यूजर का ये भी कहना है कि इस शो से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो शार्क्स और सोनी नेटवर्क्स हैं.

कॉन्टेंट क्रिएटर अनमोल शर्मा ने 10 जून को 13 ट्वीट्स का एक थ्रेड ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने लिखा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके और टूट चुके शार्क टैंक इंडिया कंटेस्टेंट्स की कहानी बताने जा रहे हैं. उन्होंने लिखा, “इन कंटेस्टेंट्स की पिच सबसे ज्यादा कम्पेलिंग और आकर्षक थी. उन्हें नेशनल टेलिविज़न पर फंडिंग का वादा किया गया, लेकिन शार्क्स ने एक पैसा नहीं दिया है.”

इसके बाद अनमोल शर्मा ने एक टाइमलाइन शेयर की है. उनकी टाइमलाइन के मुताबिक,

– जून से जुलाई के बीच शार्क टैंक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है.

– एप्लिकेशन के बाद फिल्टर किए गए कंटेस्टेंट्स अगस्त से नवंबर के बीच अपनी पिच प्रेजेंट करते हैं.

– दिसंबर से जनवरी के बीच सोनी टीम अपना पोस्ट प्रोडक्शन रैप अप करती है और शार्क टैंक को एयर करने के लिए तैयार करती है.

