कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 34 फीसदी का उछाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष (2022-23) के पहले चार महीनों में कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन (Corporate Tax Collection) सालाना आधार पर 34 फीसदी बढ़ा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. हालांकि यह नहीं बताया गया है कि टैक्स कलेक्शन कितना रहा.

टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और कम दरों से कलेक्शन बढ़ा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, ‘‘कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2022-23 में (31 जुलाई 2022 तक) वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि के मुकाबले 34 फीसदी ज्यादा रहा.’’ हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में यह नहीं बताया कि टैक्स कलेक्शन कितना रहा. डिपार्टमेंट ने कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने और कम दरों से कलेक्शन बढ़ा है.

