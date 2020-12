COVID-19 ने हमें सिखाया कि इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार रहें

कोरोना की इस महामारी ने हमें कई ज़रूरी वित्तीय और व्यावसायिक सबक सिखाए हैं. हालांकि, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें बहुत सख्ती से अपनी जिंदगी में लागू करें. मगर अब जब हम अपने व्यवसाय और कारोबारों को चालू कर, जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तब हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम पहले की स्थिति से सीख लें; और किसी दूसरी आपदा के आने से पहले ही उसकी तैयारी करें.एक अच्छा वित्त सलाहकार (फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र) यही सलाह देता है कि आपके पास कम से कम कुछ महीने का खर्च चलाने लायक फ़ंड होना चाहिए. जिसे आप किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकें. दूरदर्शी सोच वाली ये सलाह उनको फ़ायदा देती है जो इसे अपनाते हैं और धीरे-धीरे अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करते हैं. वहीं जो ये मानकर चलते हैं कि “ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होगा” उनकी समझ, परिस्थिति पर भारी पड़ती है. कोई भी व्यक्ति रातों-रात इमरजेंसी फ़ंड तैयार नहीं कर सकता, इसमें बहुत वक्त लगता है. आपको इसे अहमियत देते हुए पैसा जोड़ना पड़ता है, ताकि वह सही वक्त पर काम आ सके.‘मेरी नौकरी सुरक्षित है’, ये बात अक्सर मिथक ही साबित हुई है, पर लोग इसी सोच को सच मान लेते हैं. दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप ऐसा कोई लोन न लें जिसे आप बाद में चुका न सकें. ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेने से बचें. कोशिश करें कि आप अपने लोन लेते वक्त ही ये प्लान कर लें कि किस तरह उसे चुकाएंगे. भले ही वैश्विक परिस्थितियां कैसी भी हों, पर वे आपके लिए परेशानी न बने.बढ़ती आमदनी के साथ खर्च बढना, ज़रूरी चीज़ों के साथ गैर-ज़रूरी चीज़ों का हमारी “ज़रूरत” बनना, सामान्य सी बात है. पर इस वैश्विक महामारी ने अगर हमें कुछ सिखाया है, तो वो ये कि किस तरह से हम अपनी असल ज़रूरतों को पहचान कर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं. अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पर एक नज़र डालकर देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं, जिनके बिना हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं. घर पर रहने के दौरान हमें ये सीखने को मिला कि किस तरह मनोरंजन की छोटी-छोटी आदतें भी हमारे महीने भर के खर्च में बढ़ोतरी कर देती हैं.आज के इस वित्तीय अस्थिरता वाले दौर में ये ज़रूरी है कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहें और उन्हें ये सुरक्षा देना हमारी मौलिक ज़रूरत भी है. चूंकि, अब नौकरी भी सुरक्षित नहीं रही हैं, ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि आप कंपनी की तरफ़ से कर्मचारियों को दिए जाने वाले बीमा प्लान के भरोसे न रहें. इसका समाधान सिर्फ़ आपका बचाई गई धनराशि है, जो आपको वित्तीय और आर्थिक तौर से मज़बूत बनाती है. HDFC Life Sanchay Plus, आपके लिए सबसे बेहतरीन बचत वाला इंश्योरेंस प्लान है. ये एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड प्लान है, जो रिटर्न की गारंटी के साथ ही, आपकी और आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा भी देता है.इससे आप अपने परिवार के लिए योजनाबद्ध तरीके से की गई सेविंग और एक निश्चित आमदनी का विकल्प तैयार करते हैं और ये पक्का करते हैं कि आपकी सभी जिम्मेदारियां भी पूरी हों. गारंटी रिटर्न के साथ ही, HDFC Life Sanchay Plus प्लान और भी बहुत से फ़ायदों की गारंटी देता है जो आप में से कई दूसरे प्लान में ढूंढ रहे हैं. इस नॉन-लिंक्ड प्लान में कम से कम जोख़िम है और इसमें निश्चित तौर पर मिलने वाले फ़ायदे, आपको बिना किसी दिक्कत के मिलते हैं. ज़िंदगी भर एक निश्चित आमदनी पाने का ये ऑप्शन उनके लिए बेहद अच्छा है, जो रिटायरमेंट के बाद बे-फ़िक्र रहना चाहते हैं. इसके साथ ही, आपको टैक्स में भी फ़ायदा मिलता है . HDFC Life Sanchay Plus एक भरोसेमंद ऑप्शन है. इस प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, या अभी जुड़ने के लिए, लिंक पर क्लिक करें. हालांकि, हम सभी बजट बनाने के आइडिया पर कम ही काम करते हैं. मगर घटी हुई आमदनी, नौकरियों में आई कमी और अस्थिरता की इन परिस्थितियों में एक बजट तैयार करने से आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि आप मुश्किल दौर में भी अपने फ़ंड कैसे मैनेज कर सकते हैं. कैलकुलेट करें कि आपको कितना इमरजेंसी फंड बनाना है; तकरीबन 3 से 6 महीने की रोज़मर्रा की ज़रूरी खर्च का हिसाब लगाएं और फिर अपनी सेविंग शुरू करें. अपने किए खर्च का हिसाब रखना इतना आसान नहीं होता. पर एक डायरी में अपना महीने भर का लेखा-जोखा रखें और बाद में इसकी मदद से अपनी लागत निकल लें. इसमें थोड़ी गुंजाइश अचानक आने वाले खर्च के लिए भी रखें. किसी ऐप या स्प्रेडशीट पर सारा ब्यौरा लिख कर इसका ट्रैक रखें.COVID-19 ने हमें ये सिखाया है कि आपदा की स्थिति में बेहतरीन से बेहतरीन प्लान भी किसी काम नहीं आ पाते. आज हम इस सच से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि हमारी जिंदगी का कोई भी प्लान हो, चाहे घर का रेनोवेशन हो,परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का प्लान हो या रिटायरमेंट का प्लान हो, सब कुछ रातों-रात बदल सकता है. बस, अच्छी खबर ये है कि अगर आप अभी जिन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनसे सीखते हैं, तो आप भविष्य में किसी भी तरह के मुश्किल हालात में और ज़्यादा आत्मविश्वास और निश्चितंता के साथ खड़े रह पाएंगे.