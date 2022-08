Retail inflation: आम आदमी के लिए राहत, खुदरा महंगाई जुलाई में घटकर 6.71% पर आई

नई दिल्ली. महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, देश की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) में गिरावट दर्ज की गई है. खुदरा महंगाई दर जुलाई के महीने में गिरकर 6.71 फीसदी पर आ गई. यह जून महीने से 0.30 फीसदी कम है. शुक्रवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 में महंगाई दर 7.01 फीसदी जबकि जुलाई 2021 में 5.59 फीसदी थी.

खाद्य मुद्रास्फीति भी जुलाई महीने में नरम पड़कर 6.75 फीसदी पर पहुंची

नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ (NSO) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति भी जुलाई महीने में नरम पड़कर 6.75 फीसदी पर पहुंच गई जबकि जून में यह 7.75 फीसदी थी. हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6.0 फीसदी से ऊपर बनी हुई है. यह पिछले सात महीने से 6.0 फीसदी से ऊपर है.

रिजर्व बैंक को खुदरा महंगाई 2 फीसदी घट-बढ़ के साथ 4 फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है. चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 7.0 फीसदी से ऊपर रही है.

Retail inflation down to 6.71% in July in comparison to 7.01% in June: Govt of India

