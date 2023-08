CRED ऐप में आया कमाल का फीचर, लॉन्च हुआ क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट

नई दिल्ली. अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म क्रेड (Cred) इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, दिग्गज फिनटेक फर्म क्रेड ने मंगलवार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से अपने मेंबर्स के लिए रूपे क्रेडिट कार्ड-बेस्ड यूपीआई पेमेंट (RuPay Credit Card-Based UPI Payments) को लॉन्च कर दिया.

क्रेड के मेंबर्स अब पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक समेत कई बैंकों द्वारा जारी किए गए रूपे क्रेडिट कार्ड को क्रेड यूपीआई से जोड़ सकते हैं. आसान भाषा में समझें तो क्रेड मेंबर्स अब रूपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं. CRED ऐप के अलावा BHIM, PhonePe, Paytm, Google Pay, Slice, MobiKwik, PayZapp, Freecharge जैसे चुनिंदा यूपीआई ऐप्स पर कुछ बैंकों के रूपे क्रेडिट लाइव हो चुके हैं.

With CRED, your credit card is now accepted everywhere.

Experience the upgrade: https://t.co/x45POqYAKc

— Kunal Shah (@kunalb11) August 1, 2023