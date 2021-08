CRED Mint: क्रेड ने लॉन्च किया P2P लेंडिंग फीचर, यूजर्स को मिलेगा 9% तक ब्याज

बेंगलुरु. फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड (CRED) ने शुक्रवार को अपने यूजर्स के लिए क्रेड मिंट (CRED Mint) नाम से एक पीयर-2-पीयर यानी पी2पी लेंडिंग (P2P Lending) फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर के जरिए क्रेड मेंबर्स अन्य क्रेड मेंबर्स को कर्ज देकर 9 फीसदी तक ब्याज कमा सकते हैं. कंपनी ने क्रेड मिंट के लिए आरबीआई रजिस्टर्ड पी2पी एनबीएफसी लिक्विलोन (Liquiloans) के साथ पार्टनरशिप की है.

एक क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में क्रेड की शुरुआत हुई थी, जो यूजर्स को उनके बिलों के पेमेंट करने के लिए रिवार्ड देता है. अब इस प्लेटफॉर्म में रेंट पेमेंट और पर्सनल लोन जैसे प्रोडक्ट भी जुड़ चुके हैं. पी2पी लेंडिंग फीचर क्रेड मिंट 20 अगस्त से लाइव हो चुका है.

ये भी पढ़ें- Axis Bank Freecharge Credit Card: कैशबैक स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव, 12 अगस्त से फ्रीचार्ज पर पाएं अनलिमिटेड कैशबैक

यूजर्स 1 से 10 लाख तक कर सकते हैं निवेश, कभी भी कर सकते हैं विद्ड्रॉ

क्रेड मिंट अपने मेंबर्स को सालाना 9 फीसदी तक का रिटर्न दे रहा है. मेंबर्स दो मिनट से कम समय में 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच उधार दे या ले सकते हैं. यूजर्स बिना किसी पेनल्टी के किसी भी समय आंशिक या पूरा पैसा एक क्लिक में विद्ड्रॉल का अनुरोध कर सकते हैं और निवेश की गई अवधि के लिए ब्याज कमा सकते हैं.

Excited to announce CRED mint. Our first community product built on trust. You can now earn up-to 9% interest, while investing in other trustworthy CRED members. pic.twitter.com/uCbKUBvWdZ

— Kunal Shah (@kunalb11) August 20, 2021