Rupay Credit Card पेश करेगा Kiwi, लाइफ टाइम फ्री होगा कार्ड, स्कैन एंड पे पर मिलेगा 1% कैशबैक

नई दिल्ली. मौजूदा दौर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए ट्रांजैक्शन काफी तेजी से बढ़ा है. इस सुविधा के जरिए आप कभी भी और कहीं से भी किसी को भी चंद सेकेंडों के अंदर ही पैसा भेज सकते हैं. हालांकि पहले केवल बैंक अकाउंट के जरिए ही यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा मौजूद थी. अब कई सारे बैंकों ने रूपे क्रेडिट कार्ड (Rupay Credit Card) के जरिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा को शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म कीवी (Kiwi) ने ग्राहकों के लिए ‘क्रेडिट ऑन यूपीआई’ नामक एक नया सॉल्यूशन शुरू करने की घोषणा की. कीवी बैंकों के सहयोग से रूपे क्रेडिट कार्ड जारी करेगा. इसी के साथ ‘क्रेडिट ऑन यूपीआई’ प्रदान करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है.

इस सॉल्यूशन की शुरुआत कीवी द्वारा क्रेडिट बाजार में सबसे व्यापक डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) मॉडल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन यूजर्स को सीधे अपने फोन से क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का उपयोग करके पेमेंट करने की अनुमति देगा.

ये हैं Kiwi के को-फाउंडर्स

कीवी के को-फाउंडर सिद्धार्थ मेहता (फ्रीचार्ज के पूर्व-सीईओ), मोहित बेदी (पूर्व-एक्सिस बैंक और पेयू) और अनूप अग्रवाल (लेजीपे के पूर्व-बिजनेस हेड) हैं. ये सभी सीनियर फिनटेक एक्सपर्ट्स और बैंकिंग इंडस्ट्री के दिग्गज हैं.

