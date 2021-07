प्रोडक्शन बढ़ाने पर OPEC+की नहीं हुई डील, क्रूड में आया उछाल, पेट्रोल के दाम पर होगा असर

. कच्चे तेल में उबाल जारी है. OPEC+ में उत्पादन बढ़ाने को लेकर सहमति नहीं बनने से ब्रेंट अक्टूबर 2018 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है. ब्रेंट के लिए अब 80 डॉलर का लक्ष्य बेहद करीब दिख रहा है. बेस मेटल्स में भी बढ़त का रुझान है. वहीं दूसरी ओर जून के कमजोर प्रदर्शन के बाद चालू महीने में सोना अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है. कॉमेक्स पर सोने का भाव फिर 1800 डॉलर के ऊपर निकल गए हैं जो 2 हफ्ते का ऊपरी स्तर है. इधर, घरेलू बाजार में हॉलमार्किंग की दिक्कतों के बावजूद भाव 2 महीने बाद फिर प्रीमियम पर आ गए हैं.कॉमेक्स पर सोना फिर $1,800 पर पहुंच गया है जबकि MCX पर सोना 47,500 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है. डॉलर में नरमी के कारण सोने में बढ़त देखने को मिल रही है. बाजार की US Fed की बैठक के Minutes पर नजर है. सोने की नेट लॉन्ग पोजिशन में कटौती संभव है. भारत में 2 महीने में पहली बार सोना प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है.MCX पर चांदी फिर 70,000 रुपये प्रति किलो के पार निकला है.डॉलर में कमजोरी से चांदी को सपोर्ट मिल रहा है. वहीं मेटल्स में मजबूती से भी चांदी को मदद मिल रही है. चांदी की नेट लॉन्ग पोजिशन में बढ़त देखने को मिल रही है.ब्रेंट अक्टूबर 2018 के बाद पहली बार $77 के पार निकला है. उत्पादन बढ़ाने पर OPEC+ की बात नहीं बनी. UAE उत्पादन बढ़ाने की डील पर सहमत नहीं बनी है. OPEC+ की अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है. US की क्रूड इंवेंट्री में लगातार 6वें हफ्ते गिरावट देखने को मिल रही है. US में गेसोलीन डिमांड करीब 2 साल के ऊपरी स्तर पर है. ब्रेंट और WTI क्रूड के दाम में $1 का अंतर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक $80 तक ब्रेंट क्रूड जाएगा.