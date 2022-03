Cryptocurrency News Today : क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उछाल, टेरा लूना और बिटकॉइन में जबरदस्त तेजी

नई दिल्ली. Cryptocurrency News : आज बुधवार को सुबह 9 बजकर 38 मिनट तक ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप (Global Crypto Market Cap) में 5.37% के उछाल के साथ 1.82 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. आज लगभग सभी बड़ी करेंसीज़ में बढ़त दर्ज हुई है. सबसे ज्यादा उछाल टेरा लूना (Tera LUNA) में आया है. उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम में भी 6 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है.

Coinmarketcap के आंकड़ों के हिसाब से बुधवार को खबर लिखे जाने के समय तक बिटकॉइन (Bitcoin Price Today) 6.75% उछलकर $41,351.84 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि इथेरियम का प्राइस (Ethereum Price Today) पिछले 24 घंटों में 6.20% चढ़कर $2,708.70 पर पहुंच गया. बिटकॉइन का बाजार प्रभुत्व (Bitcoin Dominance) आज 42.9% है. इथेरियम का बाजार प्रभुत्व (Ethereum Dominance) 17.8% हो गया है.

कौन-से कॉइन में कितना उछाल

-टेरा लूना (Terra – LUNA) – प्राइस: $93.10, उछाल: 15.96%

-एवलॉन्च (Avalanche) – प्राइस: $79.53, उछाल: 8.77%

-सोलाना (Solana – SOL) – प्राइस: $88.10, उछाल: 5.09%

-बीएनबी (BNB) – प्राइस: $400.57, उछाल: 4.52%

-कार्डानो (Cardano – ADA) – प्राइस: $0.8367, उछाल: 3.05%

-शिबा इनु (Shiba Inu) – प्राइस: $0.00002395, उछाल: 2.83%

-एक्सआरपी (XRP) – प्राइस: $0.7452, उछाल: 2.25%

-डोज़कॉइन (Dogecoin – DOGE) – प्राइस: $0.1214, उछाल: 1.83%

सबसे ज्यादा उछलने वाले कॉइन

पिछले 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा बढ़ने वाले तीन कॉइन में मेटावर्स ऑल बेस्ट आईसीओ (Metaverse ALL BEST ICO – METAALLBI), पीस डोज़ एक्स (Peace Doge X), और प्रीसेलडाओ (PresaleDAO – AF-PRESALEDAO) शामिल रहे. Metaverse ALL BEST ICO (METAALLBI) में 1223.37% का जबरदस्त उछाल आया तो Peace Doge X में 743.41% की वृद्धि आई. PresaleDAO (AF-PRESALEDAO) में भी 477.44% का उछाल दर्ज किया गया है.

