Cryptocurrency Prices Today: भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने के ऐलान के बाद क्रिप्टोकरेंसी के दामों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. बिटक्वाइन (Bitcoin Price Today) में 0.18 फीसदी की गिरावट देखी गई. बिटक्वाइन वर्तमान में 42,58,014 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

हालांकि बिटक्वाइन ट्रेडिंग में शुरूआत के समय तेजी देखी गई. बिटक्वाइन क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें 57,000 डॉलर के निशान से ऊपर उठ गईं. दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी 1 परसेंट ऊपर 57,714 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. बिटक्वाइन ने हाल ही में लगभग 69,000 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूआ था.

क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन में मदद करने वाले वजीरएक्स (Wazirx) सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाल निशान पर कारोबार करते देखे गए. क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम (Ethereum Price Update Today) भी मामूली गिरावट के साथ 3,18,692 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया.

सरकार के ऐलान के बाद दबाव में बाजार

बता दें कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानून के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में इस बारे में बिल लेकर आ रही है. संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर, सोमवार से शुरू हो रहा है.

क्रिप्टोकरेंसी को कानून के दायरे में लाने के खिलाफ हैं 54 फीसदी भारतीय- सर्वे

सरकार के इस ऐलान के बाद से क्रिप्टो में गिरावट देखने को मिली. हालांकि इस समय बाजार में सुधार की गति देखी जा रही है.

क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill)

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) पेश करेगी. इस बिल के माध्यम से सरकार रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेंसी जारी करने के लिए आसान फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बना रही है. इसकी तकनीक और इस्तेमाल को लेकर भी तैयारी की जा रही है. साथ ही, इस बिल के तहत ऐसा प्रावधान लाया जाएगा, जिससे सारी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लग जाएगा.

Tags: Bitcoin, Cryptocurrency