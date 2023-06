नई दिल्ली। एक टाइम था जब कोई कॉल, मैसेज या ईमेल ठगी वाला है या जेन्युइन है, ये पता करने के लिए एक्सपर्ट्स कहते थे कि भाषा पर ध्यान दो. ठगी करने वालों की भाषा, खासकर अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ कमजोर मानी जाती थी. ठगी करने वालों ने अपनी इस कमी को अब दूर कर लिया है.बढ़िया स्पोकेन इंग्लिश का कोर्स करके अब वो दिल्ली पुलिस के अफसर बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं और उनके आधार, पैन और एटीएम कार्ड्स की डिटेल निकलवा रहे हैं.

ये ठग 9 डिजिट के नंबर से फोन कर रहे हैं और खुद को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी बताकर लोगों से उनके बैंकिंग डिटेल्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं.

केस 1- ‘कीर्ति नगर थाने से बोल रहे हैं, आपका एटीएम कार्ड मिला है’

ट्विटर पर एक यूजर ने पोस्ट किया है कि उनके पास हाल ही में +91 96681 9555 नंबर से एक ऑटोमेटेड कॉल आया था. कॉल पर कहा गया कि दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं. उनसे कहा गया कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं गिर गए थे और वो पुलिस को मिले हैं. कॉलर ने कहा कि उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर पिक करने होंगे. इसके बाद कॉलर ने कहा कि वो अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर कर रहा है. इसके बाद एक नए शख्स ने अंग्रेज़ी में बात शुरू की. उसने खुद को कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर राहुल सिंह बताया. उसने यूजर से पूछा कि क्या उन्होंने अपना आधार, पैन या एटीएम कार्ड हाल ही में खोया है?

जब यूजर ने न में जवाब दिया तो खुद को सब इंस्पेक्टर बताने वाले शख्स ने कहा कि उनका नाम लिखा कार्ड उन्हें मिला है. वो कार्ड के आखिरी के चार डिजिट बताकर कंफर्म कर दें. यूजर को समझ में आ गया कि ये स्कैम कॉल है, तो उन्होंने खुद पुलिस स्टेशन जाकर कंफर्म करने की बात कहकर फोन काट दिया. इस यूजर ने बताया कि कॉल पर बात करने वाला स्कैमर बेहद कंन्विंसिंग लग रहा था और सीनियर सिटिज़न्स या फिर भोले-भाले लोग आसानी से उसके झांसे में आ सकते हैं.

केस 2- ‘आपका नाम मनी लॉन्डरिंग में आया है’

एक यूजर ने बताया कि उनके पास +91 96952 6445 नंबर से फोन आया. कॉल पर पहले कहा गया कि दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और यूजर का कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट पिक करना है. इसके बाद 1 दबाने कहा गया. जब यूजर ने 1 नंबर प्रेस किया तो कोई दूसरा शख्स कॉल पर आया. उसने कहा कि यूजर का नाम एक मनी लॉन्डरिंग केस में सामने आया है.

एक और यूजर ने ट्वीट किया कि उनके पास +91 96131 1057 नंबर से फोन आया, उसमें कहा गया कि उनका कोई डॉक्यूमेंट पुलिस के पास है. इसके साथ ही उन्हें बताया गया कि उनका नाम मनी लॉन्डरिंग केस में आया है, उनका नंबर CBCID को भी दिया गया है.

