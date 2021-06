जुलाई से मिलेंगे DA और DR! सोशल मीडिया में वायरल इस खबर पर सरकार ने ये दिया जवाब

सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी. यह दावा फेक है. भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.''

A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021

#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India. pic.twitter.com/9fsPITQClB