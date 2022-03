7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाया, 31 से किया 34 फीसदी, जानिए बाकी डिटेल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आज, बुधवार को, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते या डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी है. अब यह भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो गया है. इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते में की गई ये वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी.

बता दें कि ये यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों पर आधारित है. सरकार ने एक बयान में कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव लगभग ₹9,544 करोड़ प्रति वर्ष होगा. इससे करीब 47.68 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी. बता दें कि खुदरा मुद्रास्फीति (रिटेल इन्फ्लेशन) या उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति इस साल 2 महीनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 2-6 प्रतिशत के ऊपरी छोर से बरकरार है.

DA Hike: कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता

2006 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना के लिए फॉर्मूला बदल दिया था.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैलकुलेट करने का तरीका:

Dearness Allowance % = ((Average of All-India Consumer Price Index (Base Year 2001=100) for the past 12 months -115.76)/115.76)*100.

केंद्रीय पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए:

Dearness Allowance % = ((Average of All-India Consumer Price Index (Base Year 2001=100) for the past 3 months -126.33)/126.33)*100

अब, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि देख रहे थे.

