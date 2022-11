केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले- कस्टमर डेटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा डेटा प्रोटेक्शन बिल

नई दिल्ली. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल (Data Protection Bill) कस्टमर्स से संबंधित डेटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के साथ दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करेगा. चंद्रशेखर ने यह टिप्पणी दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल (Google) पर अमेरिका में लगे कस्टमर डेटा के दुरुपयोग के आरोपों के संदर्भ में की है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गूगल पर अपने कस्टमर्स की सहमति के बगैर उनके लोकेशन की निगरानी करने का आरोप था. हालांकि गूगल ने इस मामले की जांच बंद करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ निपटान समझौता कर लिया है जिसके तहत वह करीब 39.2 करोड़ डॉलर का पेमेंट करेगी.

ये भी पढ़ें- Layoffs 2022 : मेटा, ट्विटर ने हाथ छोड़ा तो अब लिंक्डइन के जरिये नये ठौर की तलाश

चंद्रशेखर ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘कस्टमर्स के डेटा का इस तरह दुरुपयोग करना प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन की अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है. भारत का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल इस पर रोक लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा काम करने वाले किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म या इंटरमेडियरी को दंडात्मक और वित्तीय नतीजे का सामना करना पड़े.’

This type of “misuse” of custmr data violates #Privacy n #DataProtection expectations

India’s #DigitalDataProtection bill will put a stop to this – & ensure that any Platform/Intermediary that does this will face punitive & financial consequences #DigitalIndia #IndiaTechade https://t.co/ierWNweFhn

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) November 15, 2022