मोदी सरकार ने दी कारोबारियों को बड़ी राहत, GST रिटर्न फाइल करने की बढ़ी डेडलाइन

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने मार्च 2021 में समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न (GST Annual Return) को फाइल करने की डेडलाइन दो महीने और बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 थी.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी. सीबीआईसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में एनुअल रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.

The due date for furnishing annual return in FORM GSTR-9 & self-certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2020-21 has been extended from 31.12.2021 to 28.02.2022. Notification No.40/2021-Central Tax dated 29.12.2021 to this effect has been issued. pic.twitter.com/0USdsoIMET

— CBIC (@cbic_india) December 29, 2021