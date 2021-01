दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को दी राहत, 31 मार्च तक बढ़ाई पानी का बिल माफी स्कीम, जानें कितनी मिलेगी आपको छूट

In wake of the pandemic, water bill waiver scheme of @DelhiJalBoard has been further extended by 3 months; will now end on 31st March 2021.@DelhiJalBoard ने दी बड़ी राहत। पानी के बिल में मिल रही छूट की स्कीम 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। अब 31 मार्च 2021 तक उठा सकेंगे छूट का फायदा।