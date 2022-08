Facebook और वॉट्सऐप को झटका, CCI की जांच के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) और वॉट्सऐप (WhatsApp) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, फेसबुक और वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश से हो रही जांच जारी रहेगी. गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उन अपीलों को खारिज कर दिया जो सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने विरोध में दायर की गई थी.

सीसीआई ने अपडेटेट प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जांच के दिए थे आदेश

कोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिकाओं में कोई दम नहीं है और एकल न्यायाधीश का निर्णय सही था. सीसीआई ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अपडेटेट प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जांच के आदेश दिए थे.

The Division bench of the Delhi High Court dismisses the petitions of WhatsApp and Facebook, challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app’s new privacy policy. pic.twitter.com/lz1NYqpzbY

— ANI (@ANI) August 25, 2022