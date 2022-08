सर्विस चार्ज वसूलते रहेंगे रेस्टोरेंट, कोर्ट ने CCPA के फैसले पर लगाई अगली सुनवाई तक रोक

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगी रोक पर केंद्र सरकार को झटका दिया है. दरअसल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए (CCPA) ने सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगाई थी. अब सर्विस चार्ज पर अपने नवीनतम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीसीपीए के गाइडलाइंस पर रोक जारी रहेगी और रेस्टोरेंट अगली सुनवाई तक सर्विस चार्ज लेने के लिए स्वतंत्र हैं.

रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य

हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सीसीपीए की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए भी समय दिया, जिसमें सर्विस चार्ज को छोड़कर गाइडलाइंस पर रोक लगाने के पहले के आदेश को चुनौती दी गई थी. हालांकि, गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि रेस्टोरेंट अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और ग्राहकों को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है.

