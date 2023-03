नई दिल्‍ली. होली का त्‍योहार (Holi Festival) 8 मार्च को देशभर में मनाया जाएगा. इस मौके पर दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया है. त्‍योहार के मौके पर कई ट्रेनों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा, जबकि कुछ रूट पर निश्चित समय के लिए मेट्रो (Delhi Metro timings on Holi) चलाई जाएगी. अगर आपको भी होली के दिन 8 मार्च को मेट्रो का सफर करना है तो बेहतर होगा कि पहले इसका टाइम टेबल जान लिया जाए.

डीएमआरसी ने ट्वीट कर बताया है कि बुधवार को मेट्रो की सुविधा आंशिक रूप से ही उपलब्‍ध रहेगी. सुबह के समय मेट्रो का संचालन पूरी तरह ठप रहेगा और किसी भी रूट पर ट्रेन नहीं चलाई जाएगी. दोपहर बाद 2.30 बजे से सभी लाइन पर मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा. इस दौरान आपको रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्‍सप्रेस लाइन पर भी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी. डीएमआरसी ने कहा है कि होली के मौके पर 8 मार्च, 2023 को दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो की सर्विस पूरी तरह बंद रहेगी. रैपिड मैट्रो यानी एयरपोर्ट एक्‍सप्रेस लाइन को भी इस दौरान बंद रखा जाएगा.

On the day of the ‘Holi’ festival, i.e., 8th March, 2023 (Wednesday), Metro services will not be available till 14.30 hrs (2:30 PM) on all lines of Delhi Metro including Rapid Metro/Airport Express Line.

