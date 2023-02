डिलीवरी एजेंट्स के लिए खुशखबरी, इस कंपनी ने दिया Rest Point का तोहफा, इंटरनेट समेत मिलेंगी कई सुविधाएं

नई दिल्ली. डिलीवरी पार्टनर के लिए खुशखबरी है. दरअसल, खाने-पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर देने की सुविधा देने वाली वाली जोमैटो (Zomato) डिलीवरी पार्टनर के लिए रेस्ट प्वाइंट्स (Rest Points) बनाने का ऐलान किया है. यह ऐसे सार्वजनिक आश्रय स्थल होंगे, जहां डिलीवरी एजेंट आराम और तरोताजा हो सकते हैं और कुछ समय काट सकते हैं.

जोमैटो ने गुरुवार को कहा कि वह स्थायी कामगारों की बहुलता वाली अर्थव्यवस्था (गिग इकॉनमी) और विभिन्न कंपनियों के डिलिवरी पार्टनर्स के समर्थन के लिए ‘रेस्ट पॉइंट्स’ (आराम करने की सुविधा) नाम से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है. कंपनी के सीईओ दीपिंदर गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

Swiggy के एजेंट्स भी कर सकेंगे आराम

गोयल ने कहा कि इन रेस्ट प्वाइंट्स पर जोमैटो के डिलिवरी पार्टनर्स के लिए हाई-स्पीड वाईफाई, प्राथमिक चिकित्सा का सामान, फोन चार्जिंग स्टेशन, वाशरूम और पेयजल की व्यवस्था होगी. गोयल ने कहा कि इन रेस्ट प्वाइंट्स पर स्विगी (Swiggy) जैसी दूसरी कंपनियों के डिलीवरी एजेंट्स भी आ सकेंगे.

