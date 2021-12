RBI गवर्नर ने डिपॉजिटर्स को किया अलर्ट, कहा- हाई रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सतर्कता जरूरी

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने रविवार को डिपॉजिटर्स को हाई रिटर्न के प्रति सावधान किया है. दास ने निवेशकों को आगाह करते हुए कहा है कि हाई रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है. दास ने रविवार को ‘डिपॉजिटर्स फर्स्ट: गारंटीड टाइम-बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख’ (Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs 5 lakh) प्रोग्राम में कहा कि हाई रिटर्न में रिस्क भी हाई रहता है.

दास ने कहा, ”इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, ऐसे में निवेशकों को हाई रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है. रिजर्व बैंक बैंकिंग सिस्टम की मजबूती और जुझारू क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

बैंक में जमा आपके पैसों पर मिलता है 5 लाख का इंश्योरेंस

बता दें कि सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी (DICGC) की ओर से ​होती है. डीआईसीजीसी, आरबीआई के स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है.

डिपॉजिट इंश्योरेंस कैसे काम करता है?

डीआईसीजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंक के लाइसेंस रद्द की तारीख या मर्जर या पुनर्निर्माण के दिन बैंक में प्रत्येक डिपॉजिटर्स को उसके पास मूलधन और ब्याज की राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस किया जाता है. इसका मतलब यह है कि एक ही बैंक में आपके सभी अकाउंट्स को मिलाकर कितना ही पैसा जमा क्यों न हो, आपको केवल 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इस राशि में मूलधन और ब्याज की राशि दोनों शामिल हैं. बैंक के विफल होने पर अगर आपकी मूल राशि 5 लाख रुपये है, तो आपको केवल यह राशि वापस मिलेगी और ब्याज नहीं.

Tags: RBI, Reserve bank of india, Shaktikanta Das