केंद्र सरकार दे रही 5 लाख रुपये जीतने का मौका, बस 25 जून से पहले करना होगा ये काम

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लोगों को 5 लाख रुपये जीतने का मौका दिया है. इस इनामी राशि को जीतने के लिए आपको एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा. जिसके लिए सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी है. जिसमें आपको ये राशि इनाम के रूप में दी जाएगी. भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और संयुक्त राष्ट्र SDG के समर्थन में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और AGNIi के साथ मिलकर एक "ग्रैंड वाटर सेविंग चैलेंज" शुरू किया है.



करना होगा ये काम



इस कॉन्टेस्ट में इंडियन टॉयलेट के लिए एक इनोवेटिव फ्लश सिस्टम तैयार करना है. प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य शौचालय की स्वच्छता और हाइजिन के साथ वाटर सेविंग का भी ध्यान रखना है. स्वच्छता की सीधा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है. इस अभिनव समाधान से स्वच्छता के साथ ही पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं, जो समय की सबसे बड़ी मांग है.



